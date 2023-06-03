رئيس مجلس "الدوما" ينقل تهاني بوتين لأردوغان بتوليه الرئاسة

نقل رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتهنئته إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة توليه رئاسة البلاد رسميا اليوم السبت.

وقالت الخدمة الصحفية لمجلس "دوما" إن "فياتشيسلاف فولودين نقل إلى رجب طيب أردوغان تحيات فلاديمير بوتين الحارة وتهنئته على توليه الرئاسة".

يشار إلى أن رئيس مجلس "الدوما" أجرى محادثة قصيرة مع رئيس جمهورية تركيا أردوغان، بحثا خلاله لقاء الرئيس التركي مع رؤساء الوفود الأجنبية الذين وصلوا للمشاركة في المراسم.

وتسلم أردوغان، يوم السبت، بروتوكول المجلس الأعلى للانتخابات بشأن الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، بعد أن بدأ الرئيس التركي أداء اليمين في الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) لتركيا وتولى منصبه رسميا.

وأعيد انتخاب أردوغان من "التحالف الجمهوري" بزعامة حزب العدالة والتنمية الحاكم، رئيسا لتركيا، وحصل على أكثر من 52% من الأصوات. وحصل منافسه، المرشح الوحيد من تحالف المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، على 47.82% من الأصوات.

المصدر: نوفوستي