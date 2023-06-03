كييف تعترف: ليس لدينا ما يكفي من أسلحة لشن الهجوم المضاد

قال إيغور جوفكفا، نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ليس لديها الأسلحة اللازمة لشن هجوم مضاد.

وقال جوفكفا في مقابلة مع صحيفة The Times: "إذا كنت تريد شن هجوم مضاد ناجح، فأنت بحاجة إلى كل ما لديك وتحت تصرفك، بما في ذلك المدفعية والعربات المدرعة والدبابات، لذلك ربما لا يكون لدينا ما يكفي منها".

وفقا له، زار زيلينسكي العديد من البلدان خلال الشهر الماضي، بسبب الحاجة إلى الحصول على المزيد من الأسلحة. وأشار جوفكفا إلى أن الضربات التي نفذتها القوات المسلحة الروسية تستنزف مخزون صواريخ الدفاع الجوي ومنها أنظمة "باتريوت" الأمريكية، مؤكدا أن كييف تفتقر أيضا إلى قذائف لأنظمة الدفاع الجوي هذه.

وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الغربية، لكن البلاد لا تستطيع انتظارها "لشهور". في الوقت نفسه، أشار إلى أن كييف الآن جاهزة للهجوم المضاد.

وأعلنت السلطات الأوكرانية عدة مرات عن نيتها شن هجوم مضاد. وفي 15 أبريل، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، أن الهجوم سيحدث في المستقبل القريب. وكما أشار السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف، فإن موسكو تراقب بعناية أي بيانات حول هذا الموضوع وتأخذها في الاعتبار عند التخطيط للعملية الخاصة.

المصدر: نوفوستي