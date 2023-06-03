استمرار حملة الاستقالات بين مسؤولي "تويتر" وهذه المرة تطال مديرة تنفيذية معروفة  

أعلنت المديرة التنفيذية في شركة "تويتر" والمسؤولة عن إدارة السلامة والمحتوى الرقمي عبر المنصة إيلا إيروين، استقالتها من منصبها، أمس الجمعة.

وقدمت إيروين استقالتها بعد فترة وجيزة من انتقاد رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، من تعامل المنصة مع المنشورات التي تتناول قضايا المتحولين جنسيا.

ونشرت إيروين تغريدة عبر حسابها في "تويتر" أكدت خلالها استقالتها من العمل دون ذكر السبب وراء قرارها".

وتجدر الإشارة إلى أن إيروين تعتبر من أبرز الأصوات المدافعة عن تغيير سياسات المحتوى في الشهور الأخيرة في الشركة، إلى جانب ماسك.

وشهدت شركة "تويتر" حملة إقالات كبيرة منذ شراء ماسك للمنصة في شهر أكتوبر 2022، تضمنت تسريحا جماعيا للموظفين، واستقالات مدراء بارزين.

وتعاني الشركة من الكثير من الإشكالات نتيجة توقف المعلنين عن النشر عبر "تويتر"، بسبب التغييرات الكبيرة التي أدخلها ماسك على المنصة، وتخفيفه للقيود التي تحد من خطاب الكراهية.

Just kidding folks. 😂 There’s no thread. In all seriousness, I did resign but this has been a once in a lifetime experience and I’m so thankful to have worked with this amazing team of passionate, creative and hardworking people. Will be cheering you all and Twitter as you go! — Ella Irwin (@ellagirwin) June 3, 2023

So one or two people noticed that I left Twitter yesterday. I know there’s been a lot of speculation regarding what happened. Was I fired? Did I quit? Why?? Here’s what really happened: 🧵1/24. — Ella Irwin (@ellagirwin) June 2, 2023

المصدر: أ ب