ما هي التغييرات التي ستطرأ على "تويتر" في ظل الرئيس التنفيذي الجديد؟!

أكد إيلون موسك يوم الجمعة الفائت أن مديرة الإعلانات في NBCUniversal، ليندا ياكارينو، ستصبح الرئيس التنفيذي الجديد لموقع "تويتر".

كما أعلن قطب التكنولوجيا عن تحول الشركة إلى X، وهي لقب موسك الذي طالما اعتز به ويعني "تطبيق كل شيء".

وكتب موسك في تغريدة: "أتطلع إلى العمل مع ليندا لتحويل هذه المنصة إلى X، تطبيق كل شيء".

ولكن كم سيكون X من كل شيء؟ ولماذا "X" بالضبط؟. إليكم ما نعرفه عن خطط موسك X.

ركز موسك على إمكانات العلامة التجارية لـ X.com منذ أواخر التسعينيات على الأقل، عندما أطلق الموقع كشركة مصرفية عبر الإنترنت مع المؤسس المشارك غريغ كوري، وهو مطور عقاري وصديق لوالديه.

لكن موسك فقد السيطرة على X.com بمجرد اندماج الشركة الناشئة مع منافستها الشرسة للدفع الإلكتروني Confinity في عام 2000 - ما أدى إلى إنشائه PayPal وصكه ثروته في هذه العملية.

وفي 5 يوليو 2017، أعاد موسك شراء نطاق X.com من PayPal، موضحا أن له "قيمة عاطفية كبيرة'' بالنسبة له.

ومن الواضح، بالطبع، أن موسك يرى أيضا قيمة نقدية كبيرة في X، على أمل أن يساعده الوزن الرمزي للمتغير الرياضي القابل للتغيير بلا حدود في بناء التطبيق النهائي لجميع أوضاع التفاعل البشري.

المدفوعات

في هذا الوقت من العام الماضي، في قمة All-in Summit، أظهر موسك بشكل مثير للإعجاب WeChat من Tencent، وهو تطبيق وسائط اجتماعية صيني ضخم يوفر المراسلة ومحادثات الفيديو وألعاب الفيديو ومشاركة الصور وخدمات الركوب وتوصيل الطعام والخدمات المصرفية والتسوق.

وقال موسك: "إذا كنت في الصين، فأنت تعيش نوعا ما على WeChat. إنه يفعل كل شيء - نوعا ما مثل "تويتر"، بالإضافة إلى PayPal، ومجموعة كاملة من الأشياء، وكلها مدمجة في واحد، بواجهة رائعة. إنه حقا تطبيق ممتاز، وليس لدينا أي شيء من هذا القبيل خارج الصين".

ومع التوسعات الأخيرة في ميزات الدفع على "تويتر"، من الواضح أن رؤية موسك لـ X.com ستكون بالتأكيد منافسا أمريكيا لـ WeChat التي تقدم مجموعة مماثلة من خدمات وميزات الإنترنت.

مكالمات الهاتف والفيديو

في وقت سابق من هذا الأسبوع، غرد موسك أن الميزات الجديدة التي تتيح الدردشة الصوتية والمرئية عبر "تويتر" قيد العمل حاليا.

وقال موسك إن مستخدمي "تويتر" سيتمكنون قريبا من "التحدث إلى الناس في أي مكان في العالم دون إعطائهم رقم هاتفك".

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ويمكن أن تساعد هذه الخطوة "تويتر" على التنافس مع منافستها على وسائل التواصل الاجتماعي Meta، التي تقدم خدمات دردشة الفيديو عبر "فيسبوك مسنجر" و"واتس آب" لمليارات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وبالمقارنة، بلغ عدد مستخدمي "تويتر" 238 مليون مستخدم يوميا يمكن تحقيق الدخل منه في يوليو الماضي.

ومن الواضح أن موسك كان يسعى للحصول على حصة "واتس آب" في السوق، منذ أن قال الملياردير إن خدمة المراسلة "لا يمكن الوثوق بها" ردا على ادعاءات فؤاد دابيري، مدير الهندسة الحالي في "تويتر".

وكان دابيري قد كتب على "تويتر" أن "واتس آب" وصل إلى ميكروفون هاتفه أثناء نومه.

البث والنشرات الإخبارية

تحت إدارة موسك، حاول "تويتر" بالفعل الاحتشاد في مساحة الرسائل الإخبارية المدفوعة، والتنافس مع شركة Substack الرائدة في السوق وتقديم خدمات الدفع والتسجيل الفرعي لمنشئي المحتوى الطموحين.

لكن هذه مجرد خطوة واحدة في طموحات موسك لتوسيع "تويتر" كوجهة إعلامية وليس مجرد منصة تدوين صغيرة لمناقشة الوسائط في مكان آخر.

وعلى الرغم من أن موسك صرح علنا أنه لم يوقع صفقة لمضيف "فوكس نيوز" السابق تاكر كارلسون، لتقديم برنامجه إلى "تويتر"، فمن الواضح أنه كان يشجع الشخصيات الإعلامية على القيام بذلك بتمويلهم ومبادرتهم الخاصة.

وسواء كان موسك جادا أم لا، فقد استقبل مكالمات معجبيه لإضافة ميزات تطبيق المواعدة إلى الخدمة، والتي اقترحها اليوتيوبر ستيفن مارك رايان، كحل لمخاوف موسك بشأن انخفاض معدلات المواليد.

وأجاب موسك: "فكرة مثيرة للاهتمام، وربما وظائف أيضا".

وعلى الرغم من أن المواقع الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك "فيسبوك"، قد اتخذت خطوة في الدخول إلى مساحة تطبيق المواعدة، إلا أن أيا منها لم يحدث أي تأثير في سوق Tinder العملاق، الذي يفتخر بإنتاج 55 مليار مطابقة في غضون ثماني سنوات.

على سبيل المقارنة، منذ إطلاقه في عام 2019، يزعم موقع Facebook Dating أنه أنشأ أكثر من 1.5 مليار مطابقة في 20 دولة.

ويمكن القول إنه لا يوجد طموح أسمى وأكثر صعوبة من تقديم "كل شيء".

ولكن هذا هو بالضبط ما يتعين على X تحقيقه لتحقيق النجاح، حيث يتغلب على المنافسين في أماكن متعددة، مثل تطبيقات المواعدة، حيث أصبحت ديناميكيات السوق ناضجة بالفعل. والقيمة العاطفية شيء واحد، ولكن لكي يرتفع موقع X.com مرة أخرى، يجب أن يكون أكثر من مجرد مشروع شغوف.

المصدر: ديلي ميل