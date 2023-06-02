مسيّرة تركية تحيّد قياديا في "العمال الكردستاني" تركي الجنسية بريف حلب شمالي سوريا

حيّدت طائرة مسيرة تركية في ريف محافظة حلب شمالي سوريا، قياديا بارزا في قوات "قسد"، بصاروخ استهدف سيارته، مساء يوم الجمعة، في سلسلة ضربات جويّة تركية ضد "قسد" في سوريا.

وقالت مصادر محلية في ريف حلب لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسيّرة تركية استهدفت سيارة تقل قياديا كرديا من الجنسية التركية، أو ما يسمى بـ (كادر، أي من كوادر حزب العمال الكردستاني التركي)، هو قيادي فيما يسمى "مجلس منبج العسكري" التابع لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في منطقة العريمة، غربي مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور".

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وعلى إثر ذلك، ضربت قوات "قسد" طوقا أمنيا وعسكريا بعد الاستهداف الجوي وتدمير السيّارة التي كانت تقل القيادي التركي الكردي، بحسب المصادر.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر محلية في ريف الرقة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن طائرة مذخرة تابعة للجيش التركي استهدفت موقعا لقوات "قسد"، مساء الجمعة 2 يونيو، في قرية ""اسيلم التابعة لبلدة عين عيسى قرب طريق "إم 4" الدولي شمالي الرقة، دون معرفة عدد الخسائر البشرية في صفوف "قسد".

وأوضحت المصادر أن مجموعة عمال كانوا يعملون في الأراضي الزراعية في قرية "اسيلم"، أثناء حصول الاستهداف الجوي عبر "الطائرة المفخّخة"، ما أدى لإصابة رجل وزوجته بجروح متفاوتة".

المصدر: سبوتنيك