بلينكن يزور السعودية الأسبوع المقبل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور السعودية في الفترة من السادس إلى الثامن من يونيو، للقاء مسؤولين سعوديين.

وأضافت الخارجية في بيان أن زيارة بلينكن ستتضمن "مناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني".

وأشارت إلى أن بلينكن سيشارك في السابع من يونيو في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي لمناقشة تعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتابعت أن بلينكن سيستضيف كذلك في 8 من يونيو اجتماعا وزاريا للتحالف الدولي لهزيمة "داعش" مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض.

وأفادت الوزارة بأن الاجتماع يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف الدولي لمواجهة التهديد المستمر للتنظيم وإعادة التأكيد على الالتزام بضمان هزيمته الدائمة.

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن ستركز على المستقبل وتمضي بالعلاقات قدما مع الرياض.

المصدر: وكالات