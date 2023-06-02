سيخسرون خاركوف وأوديسا.. مستشار سابق للبنتاغون يكشف ما سينتج عن هجوم كييف المضاد

قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن الجيش الروسي سيسيطر على أراض أوكرانية أخرى بعد هزيمة قوات كييف في الهجوم المضاد، وسيستولي على خاركوف وأوديسا.

وقال ماكغريغور، على مدونته على موقع "يوتيوب"، إن "السؤال الرئيسي هو ما سيفعله الروس بعد ذلك. أعتقد أنهم سينتظرون الهجوم المضاد الأوكراني وسيشنون هجومهم. سنرى كيف تتحرك قواتهم إلى الأمام. وسيتمون هزيمة القوات الأوكرانية، وخاصة في المنطقة الشرقية، وسيسيطرون على خاركوف وأوديسا، اللتين كانتا تاريخيا مدينتين روسيتين، وسيصلون إلى نهر دنيبر لأسباب أمنية".

وأضاف الخبير الأمريكي أن احتمال أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى نتيجة إيجابية لكييف يقترب من الصفر.

ووصف ماكغريغور في السابق معركة أرتيموفسك (باخموت) بأنها أعظم فخ في التاريخ، تمكن فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "دفن" القوات الأوكرانية. وبحسب قوله، لقي ما لا يقل عن 50 ألف جندي أوكراني مصرعهم في المعارك من أجل المدينة وأصيب كثيرون. ووصف هذه النتيجة للمعركة بأنها كارثة للقيادة في كييف.

المصدر: نوفوستي