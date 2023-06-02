"بلومبرغ" تفضح محاولات سوناك السرية لإستعادة العلاقات مع الصين بأساليب خفية

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "يحاول بشكل سرّي استعادة علاقات بلاده مع الصين، عبر أساليب خفية".

وقالت الوكالة في بيان: "منذ فترة من الزمن، أرسل سوناك وزير تجارة بلاده إلى هونغ كونغ، ودعا مبعوثه إلى هناك لتسوية أكبر قدر من الخلافات مع بكين خلف الأبواب المغلقة".

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وفي السياق ذاته، من المتوقّع أن يسافر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى الصين في الأشهر المقبلة، بحسب "بلومبيرغ" التي ذكرت أن سوناك نفسه امتنع حتى الآن عن زيارة الصين للقاء الرئيس شي جين بينغ، على عكس ما فعله قادة فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

إلى ذلك، من غير المرجّح أن يزور رئيس الوزراء سوناك، العاصمة بكين قبل الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا في عام 2025، بحسب ما أكده أشخاص مطّلعون على الأمر.

ولفتت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادرها أيضا أن بكين "تفضّل إرسال المملكة المتحدة مسؤولا اقتصاديا أو تجاريا كبيرا على رأس وفد تجاري بدلا من وزير خارجية".

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تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "فاينانشيال تايمز" ذكرت في وقت سابق نقلا عن مقتطفات من الخطاب المرتقب لوزير الخارجية كليفرلي، أنه يعتقد بأن إعلان الحرب الباردة على الصين سيكون "خطأ"، مؤكدا أنّه "لا يمكن حل مشكلة عالمية واحدة" من دون الصين.

إلا أن الوزير سيتطرق أيضا، بحسب الصحفية، إلى المجالات التي لا تزال فيها بريطانيا على خلاف مع الصين، بما في ذلك تايوان والحقوق المدنية في هونغ كونغ وقضية الأويغور.

المصدر: نوفوستي