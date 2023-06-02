مصرع وإصابة العشرات في حادث اصطدام قطاري ركاب وشحن في الهند

لقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب 179 شخصا آخرين في حادث تصادم قطاري ركاب وشحن قرب مدينة بالاسور في الهند، أسفر عن خروج عدة عربات ركاب عن مسارها.

ووقع تصادم القطارات حوالي 19.20 بالتوقيت المحلي (16.50 بتوقيت موسكو) بالقرب من مدينة بالاسور في الهند. وكان قطار الركاب مسافرا من كلكتا إلى تشيناي. وتُظهر لقطات من حطام القطار أربع عربات قطار ركاب خرجت عن مسارها.

ووفق ما ذكرته قناة NDTV، يقود رئيس قسم الإطفاء في أوديشا، سودهانشو سارانجي، عملية الإنقاذ، بعد أن تم وضع العاملين في الكليات الطبية والمستشفيات القريبة في حالة تأهب.

وأوضحت القناة أن أكثر من مائة عنصر من القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث وزملائهم من الولاية يشاركون في عملية الإنقاذ، ويقومون بالبحث عن ضحايا، يرجح أن يكون العديد منهم تحت عربات القطار المقلوبة.

المصدر: نوفوستي