بوتين يشير إلى "أهم" مصدر للتعلّم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الكتب، على الرغم من انتشار استخدام التقنيات المتقدمة وانتشار الوسائل المعلوماتية، تبقى أهم مصدر للتعلّم.

وأضاف بوتين، في تحيته للمشاركين في مهرجان الكتاب "الساحة الحمراء"، التي تلاها ممثل الرئيس الروسي المفوض في الدائرة الفيدرالية المركزية إيغور شيغوليف: "على الرغم من الاستخدام الواسع للتكنولوجيات الحديثة المتقدمة والوسائل المعلوماتية، يبقى الكتاب أهم مصدر للتعليم، فهو يعلم على الخير ويربي أفضل الصفات والمبادئ الأخلاقية العالية في الإنسان".

وأكد الرئيس الروسي، على أن مهرجان "الساحة الحمراء"، كان دائما حدثا مشرقا طال انتظاره، وهو يجمع الكتاب وممثلي النشر والمكتبات والدوائر الثقافية والعلمية والخبراء في الساحة الرئيسية في قلب موسكو.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن برنامج مهرجان الكتاب في عام 2023، يتميز بتنوعه، وسيسعد الزوار ليس فقط بتنظيم الأحداث الهامة بل وبالعروض التي تقدمها فرق إبداعية معروفة، وبلقاءات مع الأدباء المبتدئين والمشهورين، بما في ذلك من المناطق الروسية الجديدة.

وقال رئيس الدولة: "وبالطبع يعتبر عيد الكتاب هذا، هدية لا تقدر بثمن حقا لمحبي القراءة ... أنا متأكد من أن المهرجان سيجذب انتباه عدد كبير من المتخصصين والضيوف، وسيعزز الترويج للأدب عالي الجودة والهادف ولثقافة القراءة بشكل عام - خاصة بين الشباب".

المصدر: نوفوستي