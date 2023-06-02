"واشنطن بوست": الهجوم الأوكراني المضاد قد يتسبب في "حمام دم"

أعرب المهندس السابق بالجيش الأمريكي ستيف دانر عن خشيته ألا تكون أوكرانيا مستعدة للتعامل مع حجم الصعوبات التي يمثلها بالنسبة لها هجومها المضاد.

جاء ذلك وفق ما نشرته "واشنطن بوست" نقلا عنه، حيث تابع: "إني قلق للغاية من أن أوكرانيا ليست مستعدة للتعامل مع حجم هذه الصعوبات"ز

وتقول الصحيفة إن عقبات عديدة تنتظر الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك عقبات خلقوها لأنفسهم، حيث سيتعين على الجنود الأوكرانيين العبور من خلال حقوق الألغام التي زرعوها بأنفسهم، والتي سيكون من الصعب جدا إزالتها، وفقا للخبراء الغربيين.

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كذلك فإن أول ما سيستقبل القوات الأوكرانية التحصينات الروسية المنيعة، والمصممة للإيقاع بأي وحدات في فخ نيران المدفعية الروسية، ما قد يمنع الهجوم المضاد قبل أن يبدأ.

كذلك صرح مارك كانسيان، الضابط المتقاعد من مشاة البحرية والخبير الدفاعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "إذا نجحت فكرة هذه التحصينات، فسوف يكون ذلك حمام دم مشابه جدا للحرب العالمية الأولى".

وقد تم تأجيل الهجوم الأوكراني المضاد عددا من المرات، ووفقا للخبراء الروس، فإن ذلك يرجع أولا إلى حرب المعلومات، حيث تهدف الإعلانات المستمرة عن هجوم وشيك إلى إبقاء روسيا في حالة تأهب، وثانيا، إلى حقيقة أن الغرب يطالب بنتائج سريعة وانتصارات من نظام كييف.

المصدر: نوفوستي