شدد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في حديث لمحطة إذاعة Kossuth، على ضرورة بذل كل الجهود لمنع الهجوم المضاد الأوكراني قبل أن يبدأ.

وقال أوربان: "اعتقد أنه يجب القيام بكل شيء لإقناع الأطراف بالحاجة إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام حتى قبل بدء الهجوم المضاد الأوكراني، وإلا فسنخسر الكثير من الأرواح البشرية".

وأشار رئيس وزراء هنغاريا إلى أن، القوات الأوكرانية ستتكبد خسائر بشرية فادحة في حال قيامها بهجوم واسع النطاق.

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وأضاف: "أنا نفسي، كشخص خدم في الجيش لمدة عام ونصف، ودون أن أتخرج من الكلية الحربية، أعرف أن الطرف المهاجم يتكبد عادة خسائر أكبر بثلاث مرات من المدافعين. وبالنسبة لدولة لا يمثل سكانها سوى جزء ضئيل من سكان الدولة المضادة لها (يبلغ عدد سكان روسيا 130-140 مليون نسمة، أما عدد سكان أوكرانيا فلا نعرفه بدقة، ربما في حدود 30-40 مليونا)، في مثل هذه الظروف، البدء بهجوم كبير سيتحول إلى حمام دم".

يوم الأربعاء الماضي، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعوات بعض الدول لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقالت إن ذلك "من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة على طول خط التماس".

المصدر: نوفوستي