انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى

أفادت السلطات ووسائل إعلام بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة تشيركاسي بوسط البلاد الليلة الماضية.

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وأكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات في المدينة، مشيرا إلى تشغيل أنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت الإدارة العسكرية في كييف أن المدينة تعرضت لهجوم بمسيرات وصواريخ.

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في مقاطعة تشيركاسي ومنطقة خاركوف أيضا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

جاء ذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في كافة المناطق الأوكرانية خلال الليل، قبل إلغاء حالة التأهب الجوي حوالي الساعة الخامسة فجرا.

ومنذ 10 أكتوبر الماضي، بدأ الجيش الروسي مهاجمة مواقع الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، وتقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية.

المصدر: وكالات