دوي صفارات الإنذار في العديد من المناطق الأوكرانية

دوت صفارات الإنذار في العديد من المناطق الأوكرانية فجر الجمعة.

وأظهرت الخارطة الالكترونية للإنذار من الغارات الجوية، لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أن صفارات الإنذار دوت في مقاطعات كيروفوغراد ونيكولاييف ودنيبروبتروفسك.

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وبعد فترة قصيرة تم تشغيل صفارات الإنذار في مقاطعات أوديسا وبولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي، إضافة إلى العاصمة كييف.

كما دوت صفارات الإنذار في الأجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها أوكرانيا.

المصدر: وكالات