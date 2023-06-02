 
مباشر

دوي صفارات الإنذار في العديد من المناطق الأوكرانية

أخبار العالم

دوي صفارات الإنذار في العديد من المناطق الأوكرانية
Globallookpress Cover Images/Keystone Press Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfbz

دوت صفارات الإنذار في العديد من المناطق الأوكرانية فجر الجمعة.

وأظهرت الخارطة الالكترونية للإنذار من الغارات الجوية، لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أن صفارات الإنذار دوت في مقاطعات كيروفوغراد ونيكولاييف ودنيبروبتروفسك.

إقرأ المزيد
انفجارات في كييف وصافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
انفجارات في كييف وصافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

وبعد فترة قصيرة تم تشغيل صفارات الإنذار في مقاطعات أوديسا وبولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي، إضافة إلى العاصمة كييف.

كما دوت صفارات الإنذار في الأجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها أوكرانيا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا