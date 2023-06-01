3 يونيو.. تفاصيل حفل تنصيب أردوغان رئيسا للبلاد بحضور قادة أجانب

تتجه الأنظار في 3 يونيو الجاري إلى حفل تنصيب الرئيس التركي المعاد انتخابه، رجب طيب أردوغان، بمشاركة قادة دول، بحسب رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون.

وقال ألطون إن الرئيس أردوغان يؤدي السبت المقبل اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان وسيزور ضريح أتاتورك (أنيت كابير – النصب التذكاري)، مشيرا إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب وسيكون هناك مائدة عشاء".

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وتوقع أن يقوم أردوغان بالإعلان في نهاية حفل التنصيب، عن تشكيلة جديدة لمجلس الوزراء التركي.

وسيمثل الدولة الروسية في هذا الحفل، رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين.

ومن المعروف أن أردوغان حصل على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

المصدر: RT