أردوغان رئيسا لتركيا للمرة الثالثة.. ولاية التحديات الكبرى

تاريخ النشر:28.05.2023 | 22:34 GMT |
آخر تحديث:28.05.2023 | 22:37 GMT | أخبار العالم
أعلنت حركة "طالبان" قيامها إجماليا "بتدمير 18 منشأة حدودية إيرانية".
أطلق العراق، اليوم السبت، مشروعا يرى مراقبون أنه قد يكون منافسا لقناة السويس، حيث يختصر المشروع العراقي الجديد وقت السفر بين آسيا وأوروبا.
أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم اليوم الأحد مجددا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن الجيش الإسرائيلي يستخدم منطادا في منطقة الجليل لرصد دخول أي طائرة عبر الحدود.
فاز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.
كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن سعر البن سيزيد خلال الفترة المقبلة بعد فرض ضريبة 10% عليه.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بأن أنقرة ستعتبر كل المؤيدين لسياسة دعم مصالح الولايات المتحدة في البلاد بمثابة "خونة للوطن"، مشيرا إلى أن الأمر ينطبق على الأفراد والأحزاب.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على قول السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إن مقتل الروس "أنجح" استثمار للمال من قبل السلطات الأمريكية عبر تقديم المساعدة لأوكرانيا.
بدأت عمليات فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية وسط منافسة شديدة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة كمال كليتشدار أوغلو
قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن كلمات رئيس الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، حول أن أوكرانيا لا يمكن أن تأمل حاليا في عودة أراضيها بحدود 1991 هي خطوة نحو فهم الغرب الواقع.
كشف مسؤولون بالشرطة في كوريا الجنوبية عن السبب وراء إقدام الراكب المتهم بفتح باب طائرة تابعة لشركة "آسيانا" للخطوط الجوية قبل هبوطها بأحد المطارات مؤخرا وتسببه بذعر كبير فيها.
وصف السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، خلال لقاء مع فلاديمير زيلينسكي، مقتل الروس بأنه "أنجح" استثمار للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من تقديم المساعدة لأوكرانيا.
كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ORC البحثية، نسب الأصوات التي سيحصل عليها كل من الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، ومنافسه كيليتشدار أوغلو، خلال جولة الإعادة.
ذكرت الطبعة الأوروبية من صحيفة بوليتيكو أن اليونان لحقت بهنغاريا في منع الحزمة 11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا.
ما هو حمض أسيتيل الساليسيليك؟ ما هي الحالات التي يكون فيها ضروريا ومفيدا، وفي أي الحالات يمكن أن يضر الجسم؟
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن كلام السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشأن "قتل" الروس بأوكرانيا، يمكن مقارنته بالاستثمار الأمريكي في الرايخ الثالث.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن وقوع دول أوروبا، وليس فقط بولندا، تحت مرمى الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس.
ألقى زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو خطابا بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية التركية أمام رجب طيب أردوغان.
قال الخبير التركي إنجين اوزر، إن الوضع السائد في الانتخابات الرئاسية يحمل في طياته مخاطر بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد تظهر مفاجآت أثناء التصويت لصالح منافسه.
أعلنت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في مصر، موافقتها على تعديل قانون الضريبة على الدخل، ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا.
صرح القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، بانه واجه صعوبة في قبول قرار الانسحاب، مؤكدا أن الأمر من وجهة نظر عسكرية كان صحيحا تماما.
أكد مستشار البنتاغون السابق، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن أرتيوموفسك (باخموت) أضحت أعظم فخ في التاريخ العسكري المعروف، حيث استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دفن قوات كييف فيها.
كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن اتفاقية منع التخلف عن سداد الدين في الولايات المتحدة تتضمن زيادة لمدة عامين في سقف الدين القومي مقابل الحد من الإنفاق الفيدرالي.
قال المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق أوليغ سوسكين إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي تنتظره مواجهة مع القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني على السلطة في البلاد.
قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حصل في الجولة الأولى.
قال مصدر مسؤول بالشركة الوطنية "مصر للطيران"، إنه أثناء هبوط طائرة رحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي تعرض أحد إطارات الطائرة إلى الانفجار.
أكد المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، أنه لم يتبق للولايات المتحدة ما يكفي من الذخيرة سوى لأسبوع واحد من القتال العنيف وذلك بسبب النزاع مع روسيا في أوكرانيا.
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد، خطابا لمناصريه من مدينة اسطنبول، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.
لماذا تعطف الطبيعة على النساء، وكيف يمكن للرجال إطالة عمرهم؟ يجيب أخصائيا الشيخوخة فلاديمير خافينسون وسفتلانا تروفيموفا على هذه الأسئلة.
أغارات طائرات روسية مسيرة من طراز "لانسيت" تابعة لمقاتلي فيلق المتطوعين الروسي، على مركبات مدرعة أوكرانية، محققة إصابات مباشرة فيها.
قد يسلم الأمريكيون أوكرانيا 20 مروحية ضاربة من طراز АН-64А Apache اشترتها الولايات المتحدة من إسرائيل. أفادت بذلك قناة "تلغرام" bmpd نقلا عن مصادر إسرائيلية.
أحرز الأوروغوياني رينزو لوبيز مهاجم نادي الباطن هدفا رائعا في شباك ضيفه العدالة (2-2) مساء أمس السبت، وذلك ضمن الجولة 29 قبل الأخيرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.
قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو الأمريكية، إن واشنطن لن تتسامح مع الحظر الذي فرضته الصين على استخدام شركة "ميكرون تكنولوجي" لأشباه الموصلات الأمريكية في بعض القطاعات الرئيسية.
قال اللواء الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس، إن القيادة الأوكرانية فرضت رقابة على القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.
تحاول القوات المسلحة الأوكرانية المنهكة من المعارك، يائسة تنظيم صفوفها وتعزيزها قبل شن هجوم مضاد.
هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الأحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
ذكرت قناة "تي آر تي خبر" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتابع عملية التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من اسطنبول ومن المتوقع أن يصل للعاصمة أنقرة بعد الساعة 18.00.
كشفت وسائل إعلام، عن انطلاق ستة قاذفات استراتيجية من الأراضي الروسية متجهة إلى مواقع إطلاق صواريخ محتملة، الأمر الذي أثار الذعر في الأوساط الأوكرانية.
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ مشروع "مركز الغاز" الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه يعزز مكانة تركيا بشكل أكبر وجلب الاستثمارات في النقل والطاقة.
خرج نادي النصر بتعادل بمذاق الهزيمة من ملعب مضيفه الاتفاق (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة 29 قبل الأخيرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.
أُغلقت مراكز وصناديق اقتراع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعموم تركيا أبوابها عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، وسط مشاركة مرتفعة جدا.
حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عدة أرقام قياسية، بعد أن قاد فريقه باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ (1-1) في الجولة 37 من "ليغ1".
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول استهداف زوارق أوكرانية مُسيّرة السفينة الروسية المكلفة بحراسة خطوط نقل الغاز إلى تركيا.
صرح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر البالغ 100 عام من العمر، بأن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تتحول إلى صراع بين الطرفين.
قضت محكمة مصرية بإعدام قاتل والده بغرفة نومه، وقاتل جاره داخل مسجد، حيث ادعى أنه "المهدي المنتظر".
كشف مقر العمليات في إقليم كراسنودار عن محاولة عدة مسيرات الاقتراب من مصفاة إيلسكي لتكرير النفط في الإقليم، مضيفا أنه تم القضاء عليها دون إلحاق أي ضرر بالمصنع.
أفاد مراسل RT في الولايات المتحدة، بأن المفاوضين الجمهوريين والبيت الأبيض، توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع سقف الدين، مما يجنب البلاد التعثر المحتمل عن سداد ديونها.
هنأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ مساء اليوم الأحد، رجب طيب أردوغان، بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا في الجولة الثانية من الانتخابات.
أعلن عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عن تدمير مستودع في حي غولوسيفسكي نتيجة حريق إثر سلسلة انفجارات في المدينة.
أفادت شبكة "The Saudi Post" الإخبارية الإلكترونية السعودية بأن البابا فرنسيس يستضيف، اليوم الأحد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى.
أعلن وكيل وزارة الأوقاف المصرية، أيمن أبو عمر، أن مسجد "شنودة" الذي الذي سيتم افتتاحه بالبحيرة ضمن 19 مسجدا الأسبوع الجاري، تم تغيير اسمه بعد التواصل مع أهل المنطقة.
كشف الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تفاصيل إنتاج أول دجاجة وديك، من السلالات البلدية المصرية.
يعتقد محللو مجلة "ميليتاري واتش" أنه بعد سيطرة الجيش الروسي على أرتيموفسك قد تفقد أوكرانيا السيطرة على مدينة تشاسيف يار.
توج باريس سان جيرمان بلقب بطل الدوري الفرنسي، بعد تعادله مع مضيفه ستراسبورغ (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 37 قبل الأخيرة من "ليغ1".
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الجيش الروسي تواصل تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.
رد سفير إيران في عمان على المزاعم التي تتحدث عن أن سلطان عمان يحمل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران خلال زيارته اليوم الأحد إلى طهران.
أكد وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، أن المملكة العربية السعودية على الرغم من الضغوط الخارجية، لم تنضم إلى "التحالف الأوكراني" وتواصل اتباع سياسة سيادية.
أكد نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني العميد عباس نيلفروشان، أن إسرائيل تتلقى الرد على أعمالها العدائية يوميا.
أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، مساء اليوم الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بأن السعودية تجري محادثات للانضمام إلى "مصرف التنمية" الجديد التابع لمجموعة "بريكس" كعضو جديد فيه.
أدلى كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، اليوم الأحد، بصوتهما في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وسط إجراءات أمنية مشددة.
أكد نائب وزير خارجية الكويت منصور العتيبي، أن باب التفاوض مع الفلبين لم يغلق مشددا أن "الكويت أعلنت بشكل واضح موقفها ومطالبها"، وأن على سفارة الفلبين الاعتراف بانتهاكها القوانين.
أفادت صحيفة "بلومبيرغ"، بأن مقاتلات "إف-16" التي يعتزم الغرب إمداد أوكرانيا بها، ستكون ضعيفة ولن تصمد أمام الدفاعات الجوية الروسية.
ضبط فرع مكافحة المخدرات في دمشق 5 آلاف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة بطريقة سرية ضمن علب تحتوي مواد غذائية معدة للنقل إلى الخارج.
ذكرت الإدارة العسكرية في كييف، أن العاصمة الأوكرانية تعرضت الليلة الماضية لأعنف هجوم بالمسيرات الجوية منذ بدء الأعمال القتالية.
وزع الرئيس التركي والمرشح لولاية جديدة، رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته لمركز اقتراع في اسطنبول للإدلاء بصوته في الجولة الانتخابية الثانية، أموالًا إلى المراهقين الذين كانوا هناك،
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن هجوم الطائرات المسيّرة الذي استهدف العاصمة كييف مساء الأحد، كان واحدا من أكبر الهجمات على المدينة.
فرض النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، نفسه هدافا تاريخيا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أول موسم له ضمن "البريمير ليغ"، قادما من بوروسيا دورتموند.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.
أعلنت الخدمة الصحيفة للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات التركية.
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.
أقامت منظمات يهودية وسياسيون وتحالف من "المجتمع المدني" حفلا تأبينيا وتظاهرة احتجاج ضد حفل لروجر ووترز في فرانكفورت، إذ يتم اتهام مؤسس فرقة "بينك فلويد" البريطانية بمعاداة السامية.
أوعز رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بفتح قضية جنائية بشأن التصريحات المعادية للروس، التي أدلى بها السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في كييف.
أدت اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات طالبان اليوم السبت في منطقة ساسولي الحدودية مع أفغانستان بمحافظة سيستان وبلوجستان إلى مقتل جنديين إيرانيين ومقاتل من طالبان.
نجا فريق ليفربول من الهزيمة أمام مضيفه ساوثهامبتون (4-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ38 الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تم نقل نيكيتا جورافيل، المحتجز بتهمة إحراق القرآن في فولغوغراد، إلى غروزني عاصمة الشيشان، حيث قابله السكان الساخطون في المنطقة بلافتات "ارفعوا أيديكم عن القرآن".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في حديث نقلته وكالة ISNA، إن الاستعراضات السياسية لفلاديمير زيلينسكي، موجهة ضد الشعب الإيراني وتهدف لجذب الأسلحة الغربية.
تدفق الآلاف من الأتراك إلى محيط القصر الرئاسي في انقرة استعدادا لخطاب النصر الذي سيلقيه الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.
باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في واقعة سقوط لعبة تسمى "الدوارة" بملاه داخل مول تجاري شهير بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين.
نجح فريق إيفرتون في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بورنموث (1-0) مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ38 الختامية "للبريمير ليغ".
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصديقة والدته، وقبل يداها خلال زيارته لجيرانه القدامى في منطقة بيكوز باسطنبول يوم السبت.
نجحت أول طائرة صينية محلية الصنع، اليوم الأحد، في تنفيذ أول رحلة تجارية لها وهبطت بسلام في مطار بكين الدولي اليوم الأحد.
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التهنئة لقوات حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسية، بمناسبة "يوم حرس الحدود الروسي" مؤكدا أهمية عملهم وأنهم خط الدفاع الأول عن البلاد.
قال القارئ الكفيف الشيخ ممدوح عامر، تعلقيا على فيديو يظهر قيامه بالرقص والغناء بحفل زفاف أخيه، إنه يتعامل مع نفسه على أنه شخص طبيعي جدا، ويتعامل بتلقائية.
شكك الصحفي السياسي الأمريكي جاكسون هينكل، في الحاجة إلى تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، عقب تصريحات ممثل البيت الأبيض حول القيمة الاستراتيجية لمدينة أرتيوموفسك (باخموت).
تشهد تركيا اليوم الأحد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الأمة المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.
ذكرت وسائل إعلام تركية محسوبة على المعارضة أن المرشح كمال كيليتشدار أوغلو يتقدم هذه اللحظات على منافسه، الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات محققًا نسبة 50.93٪.
نجحت وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار في الكشف عن أكبر ورشة تحنيط في منطقة آثار سقارة.
أوقف مسؤول هندي عن العمل بعد تصريفه لمياه خزان، بهدف استعادة هاتفه المحمول الذي أسقطه خلال التقاطه صور سيلفي.
صرح قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري بأن الحدود بين إيران وأفغانستان تقع تحت سيطرة القوات البرية والحدودية لجمهورية إيران.
ينجم عن الإفراط في شرب الكحول مرض الكبد الكحولي (ARLD)، والذي لا يبدي غالبا أي أعراض في المراحل المبكرة.
أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت في محيط العاصمة كانت جراء "تصدي دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية".
افتتحت مراكز الاقتراع في تركيا لإجراء عمليات التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.
أعلنت الداخلية الكويتية ضبط "شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين" في انتخابات مجلس الأمة 2023 المقبلة، تتكون من 10 أشخاص يعملون لمصلحة اثنين من المرشحين.
قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش إن التوترات في كوسوفو بلغت ذروتها وقد تتحول إلى نزاع مسلح، مضيفا أن وحدات الجيش الصربي تواصل تمركزها في اتجاه الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.
بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية في تركيا، تمكن الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الأحد من الفوز في الرئاسة لولاية جديدة.
قال الدكتورعباس شراقى أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه لـRT إن "اعتراف إثيوبيا بتوقف التوربينات لن يغير من الحقائق حيث أنه معلوم بكل تأكيد التشغيل اليومي أو عدم التشغيل للتوربينين".
أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن مشروع "طريق التنمية" الذي يمتد من أقصى جنوب العراق إلى تركيا.
أعلن الدكتور أرتيوم فيريس، خبير التغذية الروسي، أن طريقة الأكل التي يتعود عليها الإنسان في طفولته قد يكون لها تأثير سلبي في صحته.
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