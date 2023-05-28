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أردوغان رئيسا لتركيا للمرة الثالثة.. ولاية التحديات الكبرى

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خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة