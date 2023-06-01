الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تستخدم رئاستها لــ "APEC" لمآربها الخاصة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن واشنطن تستخدم رئاستها لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "APEC" لطرح "مواضيع غير جوهرية" تضر بكفاءة المنظمة

وجاء في البيان: "نحن نعتبر أنه من غير المقبول أن تستخدم واشنطن رئاستها لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لطرح مواضيع غير جوهرية مغلفة بإيديولوجيتها على حساب الحوار المفتوح والصادق والمتساوي في أبيك.

وأضافت زاخاروفا أن هذا النمط السلوكي الذي تتبعه واشنطن سيكون له تأثير سلبي على فعالية المنظمة.

وفي وقت سابق، ذكرت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تسيء استخدام وضعيتها كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة.

المصدر: RT