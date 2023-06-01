كوريا الجنوبية تدرس فرض عقوبات إضافية على جارتها الشمالية بعد إطلاقها صاروخا فضائيا

صرح مسؤول كبير في كوريا الجنوبية بأن سيئول تنظر في فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا فضائيا بهدف وضع قمر صناعي للاستطلاع العسكري في الفضاء.

وأطلقت كوريا الشمالية مركبة إطلاق فضائية تحمل أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري لها باتجاه الجنوب يوم الأربعاء، لكنها سقطت في البحر.

إقرأ المزيد

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته، "نتشاور مع الدول المعنية بشأن فرض عقوبات إضافية".

وأضاف المسؤول أن الحكومة صرحت بأنها ستجعل كوريا الشمالية "تواجه عواقب على نفس المستوى" من خلال التعاون الدولي القائم على المشاورات الثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وأدانت كوريا الجنوبية الخطوة الأخيرة لكوريا الشمالية باعتبارها انتهاكا لسلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر برامجها النووية والصاروخية، حيث يضم إطلاق القمر الصناعي نفس التكنولوجيا المستخدمة في الصواريخ الباليستية.

وأعلنت بيونغ يانغ أن صاروخا فضائيا يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري سقط في البحر بسبب خلل فني، من جانبها أعلنت سيئول أنها تحاول انتشال حطام من البحر قد يكون أجزاء من الصاروخ.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، يوم الأربعاء، إن "الصاروخ الفضائي الجديد تشيوليما-1 تحطم في البحر الغربي"، موضحة أنه تحطم بسبب خلل تقني في عمل محركه.

المصدر: وكالات