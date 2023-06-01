شقيقة كيم جونغ أون تتعهد بوضع قمر صناعي للاستطلاع في المدار قريبا

أكدت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، أن بلادها ستواصل جهودها لإطلاق قمر صناعي وستضعه في المدار الفضائي قريبا.

جاء ذلك بعد اعتراف بيونغ يانغ الأربعاء بفشل إطلاقها صاروخا فضائيا يحمل قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري وسقوطه في البحر بسبب خلل فني.

وقالت كيم يو-جونغ، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "لقد أكدنا من جديد أن أكبر مخاوف العدو هو أن تكون لدينا قدرات تعقب ممتازة، بما في ذلك أقمار الاستطلاع، وبالتالي فإننا ندرك أننا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتطوير قدرات الاستطلاع".

وأضافت أن كوريا الشمالية تدرك "الطبيعة طويلة المدى" للمواجهة مع الولايات المتحدة والتهديدات المحتملة، وع أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل "الاحتواء الشامل للحرب"، فإنها لن تقف موقف المتفرج وواشنطن "تواصل انتهاك الحقوق السيادية" لكوريا الشمالية.

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وقالت كيم في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تحت عنوان "لا يمكن لأحد أن ينكر حقنا السيادي لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري"، إن إطلاق القمر الصناعي للاستطلاع العسكري هو حق الدفاع عن النفس لكوريا الشمالية.

وتابعت: "بكل التأكيد سيتم وضع القمر الصناعي للاستطلاع العسكري في المدار الفضائي قريبا بدقة، ليبدأ تنفيذ المهمة الموكلة إليه".

وأشارت إلى أنه "إذا كان إطلاقنا للقمر الصناعي يستحق الإدانة فإن الدول التي أطلقت ما مجموعه آلاف من الأقمار الصناعية ينبغي أن تتعرض للإدانة، وأن مزاعم الولايات المتحدة ليست سوى سفسطة تناقض الذات".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تملأ سماء شبه الجزيرة الكورية في هذه الساعة أيضا بالعديد من الأقمار الصناعية للاستطلاع وطائرات استكشافية مسيرة لمراقبة تحركاتنا، وليس لها حق في انتقاد إطلاقنا القمر الصناعي للاستطلاع العسكري."

وأوضحت أن "إدانة كوريا الشمالية فقط لإطلاق الأقمار الصناعية باعتبار ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، عندما يفعل الآخرون ذلك دون عوائق"، هو انتهاك "اغتصابي وغير عادل وخطير" لسيادة كوريا الشمالية وحقها في استكشاف الفضاء.

وأكدت المسؤولة أن كوريا الشمالية غير مهتمة بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وأضافت "سنواصل ردنا بأسلوبنا الخاص بنا حتى يدركوا أنهم لن يستفيدوا من التمادي في السياسة العدائية تجاه كوريا الشمالية".

المصدر: "يونهاب" + "تاس"