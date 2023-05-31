لافروف يصل في زيارة إلى جنوب إفريقيا

أفاد مراسل تاس، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل يوم الأربعاء إلى جنوب إفريقيا في زيارة رسمية.

سيشارك الوزير خلال يومي 1 و 2 يونيو في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس (البرازيل، روسيا ، الهند ، الصين ، جنوب إفريقيا) الذي سيقعد في كيب تاون،

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وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المحادثات في كيب تاون ستتناول باهتمام خاص الاستعدادات للقمة "الخماسية" الخامسة عشرة المقررة يومي 23 و 24 أغسطس.

بالإضافة لذلك، يتضمن اجتماع المجلس الوزاري لدول البريكس، عقد اجتماع منفصل يشارك فيه وزراء خارجية مدعوون من عدد من البلدان النامية.

وستكون جنوب إفريقيا هي النقطة الأخيرة في الجولة الإفريقية التي يجريها لافروف في عام 2023. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد زار في وقت سابق كلا من كينيا وبوروندي وموزمبيق.

المصدر: تاس