إفريقيا الوسطى تريد قاعدة روسية على أراضيها

أعرب سفير جمهورية إفريقيا الوسطى في روسيا، ليون دودونو بوناغازا، عن رغبة مواطني بلاده بوجود قاعدة عسكرية روسية يمكن أن تستقبل ما بين 5 إلى 10 آلاف جندي.

وقال السفير ليون دودونو بوناغازا، إن جمهورية إفريقيا الوسطى طلبت ذلك عندما جاء رئيس برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى، سيمبليس سارنغي، إلى روسيا.

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ولفت السفير إلى أنه خلال لقائه الأول مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعرب السفير دودونو-بوناغازا حينها عن الموقف الإيجابي لجمهورية إفريقيا الوسطى تجاه وجود مدربين عسكريين روس. منوها بأن جمهورية إفريقيا الوسطى باتت أول دولة في القارة الأفريقية تعارض الوجود العسكري لفرنسا على أراضيها: "كانت بلادنا أول دولة في إفريقيا تقاوم الفرنسيين".

في 24 أبريل، أفادت الأنباء بأن السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى عقد اجتماع عمل مع وزير العدل في الجمهورية. وتم بحث آفاق التعاون الثنائي عشية المنتدى القانوني الدولي الذي سيعقد في سان بطرسبورغ في مايو.

المصدر: إرفيستيا، غازيتا رو