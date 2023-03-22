تظاهرة داعمة لروسيا والصين في إفريقيا الوسطى

شارك نحو 200 شخص يوم الأربعاء، في عاصمة إفريقيا الوسطى بانغي، في تظاهرة داعمة للصين وروسيا، بعد أربعة أيام من مقتل تسعة صينيين في موقع مناجم بوسط الدولة الإفريقية.

وبدأ التجمع الذي دعت اليه الجبهة الجمهورية المقربة من السلطات صباح يوم الأربعاء، وانتهى بعد ساعات عند نصب تكريم القوات المسلحة للجمهورية.

وحمل المتظاهرون أعلاما روسية ولافتات كتب عليها "الدعم للصين" ووضعوا أزهارا أمام سفارة الصين، تكريما للرعايا التسعة الذين قتلوا قبل أربعة أيام في البلاد.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الجمهورية سان كلير بانغا بينغوي لوكالة "فرانس برس": "نحن هنا لنشارك الشعب الصيني ألمه، وهو شريك أساسي في البناء في جمهورية إفريقيا الوسطى".

ويوم الأحد الماضي، لقي تسعة رعايا صينيين مصرعهم في موقع مناجم في منطقة بمباري بوسط جمهورية افريقيا الوسطى التي تشهد منذ عدة سنوات حربا أهلية، وشكلت لجنة تحقيق فيما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى "معاقبة الجناة بشدة".

وتتهم بانغي "تحالف الوطنيين من أجل التغيير"، وهو تحالف مجموعات متمردة تم تأسيسه في ديسمبر 2020، للإطاحة بالرئيس فوستين أرشانج تواديرا، بالوقوف وراء هذا الهجوم، فيما يرفض التحالف هذه الاتهامات.

المصدر: نوفوستي