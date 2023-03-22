روسيا تدين الهجوم المسلح الذي استهدف المنجم الصيني في جمهورية إفريقيا الوسطى

أدانت وزارة الخارجية الروسية، الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون على منجم للذهب تابع للشركة الصينية الخاصة Gold Cost Group في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إدانة روسيا للهجوم الإرهابي الذي استهدف الشركة الصينية، وأملها في تحديد الجناة سريعا ومعاقبتهم.

وأفاد رئيس بلدية بومباربي أبيل ماتشيبتا، في وقت سابق، بمصرع 9 صينيين، وإصابة اثنين، في هجوم مسلح على موقع لاستغلال الذهب، تابع لشركة المعادن الصينية "غولدن كوست"، في مدينة شينغبولو في إفريقيا الوسطى.

ومن جانبه طالب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بمعاقبة مرتكبي الهجوم الإرهابي الذي استهدف المواطنين الصينيين بصرامة، ووفقا للقانون.

المصدر: نوفوستي