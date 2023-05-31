الرئيس البولندي يدلي بتصريح غير متوقع عن نجاحات بوتين

أقر الرئيس البولندي أندريه دودا، في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة داو جونز، وناشر صحيفة وول ستريت جورنال، ألمار لاتور، بنجاحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصراع الأوكراني.

وقال الزعيم البولندي: "اليوم يقولون إن فلاديمير بوتين خسر الحرب، وهزيمته هي أن فنلندا انضمت إلى الناتو، على الرغم من أن الشعب الفنلندي يتردد لسنوات عديدة فيما إذا كان سيتخلى عن الحياد. سيداتي وسادتي، فلاديمير بوتين لم يخسر حربا واحدة".

ووفقا له، تتمتع موسكو الآن بتفوق واضح على القوات الأوكرانية. وأضاف أنه لا يمكن القول إن روسيا تخسر، حيث تعمل الدولة على تعبئة قواتها بشكل متزايد، واقتصادها يتجه نحو القاعدة العسكرية.

وأشار دودا إلى أن روسيا قوة عظمى نووية لديها مخزونات ضخمة من الأسلحة.

المصدر: نوفوستي