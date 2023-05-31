بالفيديو.. الشرطة البريطانية تجر ناشط مناخ على الطريق

قامت الشرطة البريطانية بجر أحد ناشطي المناخ من مجموعة Just Stop Oil، عبر طريق في لندن حيث شرعت المجموعة في مسيرة بطيئة بالقرب من محطة West Kensington صباح اليوم الأربعاء.

وأغلق نشطاء المناخ طريقا رئيسيا في غرب العاصمة لندن، في تحرك احتجاجي طالبوا فيه الحكومة بوقف جميع التراخيص والموافقات لمشاريع النفط والغاز والفحم الجديدة.

وقالت شرطة العاصمة في بيان إنه تم فرض شروط القسم 12 على المتظاهرين، مما يعني أن المجموعة اضطرت إلى مغادرة الطريق أو مواجهة الاعتقال.

يذكر أن Just Stop Oil تنفذ احتجاجات يومية منذ 24 أبريل الماضي.

المصدر: "الإندبندنت"