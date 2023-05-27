أحدهم "عضّ" شرطيا.. توقيف أكثر من 1500 ناشط مناخي في هولندا

ألقت الشرطة الهولندية على أكثر من 1500 شخص خلال تظاهرة نظّمتها مجموعة "إكستنكشن ريبيليين" في لاهاي، حيث أغلق ناشطون جزءا من طريق سريع وسط المدينة احتجاجا على دعم الوقود الأحفوري.

وأعلنت الشرطة الهولندية ذلك يوم السبت، مشيرة إلى أن هؤلاء الناشطين أغلقوا جزءا من طريق سريع في وسط المدينة خلال فترة ما بعد الظهر، لافتة في بيانها إلى أنها "طلبت بشكل متكرّر من الناشطين إنهاء تحركهم والمغادرة"، مضيفة أنّه "تم القبض على كل من لم يفعل ذلك".

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كما أشارت إلى أنّها استخدمت خراطيم المياه لتفريق الناشطين الذين أغلقوا طريقا رئيسيا في المدينة، وأوقفت "1579 شخصا في المجموع" أُطلق سراح غالبيتهم فيما "سيحاكم 40 منهم" بتهم من بينها التخريب، موضحة أن أحد الناشطين "عض شرطيا أثناء توقيفه".

بدورها، قالت آن كيريفيرز - 31 عاما - وهي طالبة دكتوراه في جامعة أمستردام، لوكالة "فرانس برس": "تغيّر المناخ أزمة مستمرة ونعرف سببها ولا تزال مدعومة من حكومتنا ويجب أن يتوقف ذلك".

وكان من بين المتظاهرين العديد من المشاهير الهولنديين بمن فيهم كاريس فان هوتن، التي اشتهرت بدور "ميليساندرا" في المسلسل التلفزيوني الشهير "غايم أوف ثرونز"، إذ ذكرت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" أنّه ألقي القبض عليها لكن سُمح لها في وقت لاحق بالعودة إلى منزلها، من دون تحديد ما إذا كانت من بين الذين سيحاكمون.

المصدر: أ ف ب