شولتس يهاجم نشطاء المناخ ويصفهم بالمجانين

وجّه المستشار الألماني أولاف شولتس، انتقادات لاذعة لنشطاء المناخ، واصفا إياهم بـ"المجانين".

وجاءت تصريحات شولتس بسبب احتجاجات نشطاء المناخ العنيفة التي أغلقوا خلالها الشوارع ولصقوا أنفسهم بلوحات شهيرة في المتاحف.

وقال المستشار الألماني خلال زيارة لمدرسة ابتدائية في بلدة كلاينماتشناو خارج برلين: "أعتقد أنه من الجنون أن تلصق نفسك بلوحة أو في الشارع".

وأضاف أنه لا يعتقد أن رأي أي شخص بشأن تغير المناخ يمكن أن يتغير عبر هذه الإجراءات، لكن هذه الاحتجاجات أغضبت الأفراد.

يذكر أن النشطاء أوقفوا خلال الأسابيع الأخيرة حركة المرور بشكل شبه يومي في برلين، وألصقوا أنفسهم في التقاطعات والطرق السريعة المزدحمة، كما ألصقوا أنفسهم بلوحات مختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية.

المصدر: أ ب