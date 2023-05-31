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ديميرتاش يعلن اعتزاله العمل السياسي في رسالة من السجن

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ديميرتاش يعلن اعتزاله العمل السياسي في رسالة من السجن
صلاح الدين ديميرتاش
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أعلن السياسي الكردي البارز صلاح الدين ديميرتاش، اليوم الأربعاء، اعتزاله العمل السياسي.

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وقال ديميرتاش في تغريدة على "تويتر" من داخل سجنه: "بالأصالة عن نفسي، أعتذر بصدق، لعدم تمكني وتمكننا من طرح سياسة جديرة بشعبنا، وأتعهد بمعالجة أوجه القصور هذه بجهد عملي حقيقي".

وأضاف: "أقول شكرا لكم على (النقد البناء تجاهي).. سأحاول الاستفادة من هذا النقد.. بينما أواصل الكفاح مثل كل رفاقي في السجن، وأعلن أنني أترك/ أعتزم السياسة والفعالية فيها في هذه المرحلة".

وختم: "أبعث بتحياتي إليكم جميعا كرفاق للدرب، أرسل لكم محبتي، وأعانقكم جميعا بشوق، مع الأمل في أن ألتقيكم في أيام الحرية".

واعتقل ديميرتاش المرشح الرئاسي السابق والمنافس الأبرز لرجب طيب أردوغان منذ سنوات، ووجهت له تهم إدارة "منظمة إرهابية" والقيام بـ"دعاية إرهابية" و"التحريض على ارتكاب جرائم"، ويواجه بالتالي عقوبة السجن مدة تصل إلى 142 سنة.

ديميرتاش يعلن اعتزاله العمل السياسي في رسالة من السجن

المصدر: RT

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