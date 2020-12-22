محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدعو تركيا إلى الإفراج عن ديميرتاش

دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا، إلى الإفراج الفوري عن السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش.

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وقالت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن الحبس الاحتياطي لدميرتاش بعث برسالة خطيرة إلى الأتراك قالت إنها "مسألة جدية لا جدال فيها بالنسبة للديمقراطية".

واعتبرت المحكمة أن تبرير سنوات احتجاز ديمرتاش كان ستارا للحد من التعددية والنقاش السياسي.

ودميرتاش مسجون منذ أكثر من أربع سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب. وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها لا ترى أدلة في قرارات احتجاز دميرتاش تربط بين أفعاله والجرائم المزعومة المتعلقة بالإرهاب.

المصدر: رويترز