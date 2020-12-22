صحيفة "زمان": شقيق عبدالله أوجلان التقى مستشار أردوغان

ذكرت صحيفة "زمان" التركية، الثلاثاء، أن عثمان أوجلان شقيق زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، التقى مؤخرا أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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ونقلت الصحيفة عن عثمان أوجلان قوله للتلفزيون الرسمي بنسخته الكردية، إنه "التقى قبل أيام أحد مستشاري أردوغان وبحث معه عددا من القضايا الراهنة، وعلى رأسها وضع حزب العمال الكردستاني".

وقال عثمان أوجلان إنه "لا يؤيد الخطوات التي يتخذها حزب الشعوب الديمقراطي"، مؤكدا أنه "يدعم وحدة الأراضي التركية".

وفيما يتعلق باعتقال الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش منذ العام 2016، قال أوجلان إن "بقاء دميرطاش في السجن غير مقبول، فإذا كانت تركيا تتحدث عن وجود القانون فعليها إخلاء سبيله".

وبحسب صحيفة "زمان"، فإن "أردوغان يوظف شقيق أوجلان في جس نبض الشارع الكردي لمعرفة النتائج المحتملة التي قد تتمخض عن فتح صفحة جديدة مع الأكراد في الوقت الذي يتحدث فيه عن اعتزامه إجراء تعديلات في مجال القضاء من المحتمل أن يستفيد منها سياسيون أكراد معتقلون".

وعبدالله أوجلان 72 عاما، مؤسس وأول قائد لحزب العمال الكردستاني مسجون حاليا في سجن شديد الحراسة في جزيرة إمرالي في جنوب بحر مرمرة، بعدما حكم عليه بالإعدام في إبريل 1999 بتهمة الخيانة العظمى لتركيا، قبل أن تحول تركيا في العام 2002 حكم الإعدام إلى السجن المؤبد ضمن سياسة إلغاء عقوبة الإعدام ومحاولة المواءمة مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

المصدر: زمان