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برلين تغلق أربع قنصليات روسية من أصل خمس في ألمانيا

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برلين تغلق أربع قنصليات روسية من أصل خمس في ألمانيا
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صورة أرشيفية
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أعلنت برلين إغلاق أربع من أصل خمس قنصليات روسية في البلاد ردا على ما أسمته "إجراءات موسكو".

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كذلك ستغلق ألمانيا، في سياق تقليص الوجود الألماني في روسيا، قنصلياتها في كالينينغراد ونوفوسيبيرسك ويكاتيرينبورغ.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن فرض قيود على الحد الأقصى لعدد أفراد البعثة الدبلوماسية الألمانية ردا على قرار الجانب الألماني مغادرة 40 موظفا دبلوماسيا وإداريا وفنيا من البعثات الروسية لديه عام 2022 بدون أساس، ثم طرد 30 موظفا آخرين في بداية عام 2023، مع اتهام مزعوم بأن الدبلوماسيين يمارسون "نوعا من النشاط الذي يتعارض مع وضعهم الدبلوماسي"، ودون تقديم أي دليل.

المصدر: نوفوستي

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