 
مباشر

رئيسة المفوضية الأوروبية ضد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية ضد وقف إطلاق النار في أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vey3

عارضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين مقترحات عدد من الدول لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت في منتدى أمني في سلوفاكيا: "وقف إطلاق النار الذي يترك النزاع مجمدا لن يؤدي إلى سلام دائم .. وقف إطلاق النار سيكون غير مستقر ويزعزع استقرار المنطقة على طول خط التماس.. السلام العادل ينبغي أن يفضي إلى انسحاب القوات والمعدات الروسية من أراضي أوكرانيا".

إقرأ المزيد
مجلة: موقف الفاتيكان من أوكرانيا يتفق مع الغالبية الكاثوليكية خارج الناتو
مجلة: موقف الفاتيكان من أوكرانيا يتفق مع الغالبية الكاثوليكية خارج الناتو

وكررت فون دير لاين أيضا موقف الاتحاد الأوروبي القائل "لا شيء يتعلق بأوكرانيا سيكون بدون كييف".

كما تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية عن دعمها لتطوير الضمانات الأمنية لأوكرانيا "للمستقبل".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: الولايات المتحدة استخدمت أوروبا لتدفع تكاليف الحرب في أوكرانيا ودعم نظام زيلينسكي النازي