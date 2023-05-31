رئيسة المفوضية الأوروبية ضد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

عارضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين مقترحات عدد من الدول لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت في منتدى أمني في سلوفاكيا: "وقف إطلاق النار الذي يترك النزاع مجمدا لن يؤدي إلى سلام دائم .. وقف إطلاق النار سيكون غير مستقر ويزعزع استقرار المنطقة على طول خط التماس.. السلام العادل ينبغي أن يفضي إلى انسحاب القوات والمعدات الروسية من أراضي أوكرانيا".

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وكررت فون دير لاين أيضا موقف الاتحاد الأوروبي القائل "لا شيء يتعلق بأوكرانيا سيكون بدون كييف".

كما تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية عن دعمها لتطوير الضمانات الأمنية لأوكرانيا "للمستقبل".

المصدر: نوفوستي