منظمة شنغهاي للتعاون تعقد قمتها افتراضيا

تعقد القمة الـ 23 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون SCO في صيغة افتراضية يوم 4 يوليو القادم، ولأول مرة برئاسة الهند.

أعلنت عن ذلك وزارة الخارجية الهندية اليوم الأربعاء، حيث تولت الهند الرئاسة الانتقالية لمنظمة شنغهاي للتعاون لأول مرة في التاريخ في سبتمبر 2022، وستكون القمة القادمة تتويجا لرئاسة البلاد المنظمة لمدة عام.

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وجاء في البيان الصحفي لوزارة الخارجية الهندية أن جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان) مدعوة للمشاركة في القمة. إضافة إلى دعوة كل من إيران وبيلاروس ومنغوليا كدول مراقبة.

ووفقا لتقليد منظمة شنغهاي للتعاون، تمت دعوة تركمانستان أيضا كضيف على رئيس المنظمة، وسيحضر القمة رئيسا هيئتين في منظمة شنغهاي للتعاون: الأمانة والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب.

إضافة إلى ذلك فقد تمت دعوة رؤساء 6 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ASEAN ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا CICA.

ويكون موضوع قمة 4 يوليو Towards a SECURE SCO (نحو منظمة شنغهاي للتعاون آمنة)، فيما يوضح البيان الصحفي للخارجية الهندية أن كلمة SEUCRE في العنوان لا تعني فقط "آمن"، وإنما هي اختصار للأحرف الأولى من:

الأمن Security

الاقتصاد والتجارة Economy & Trade

الترابط Connectivity

الوحدة Unity

احترام السيادة والسلامة الإقليمية Respect for sovereignty and territorial integrity

البيئة Environment

وقد اقترح هذا الاختصار رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2018، وفقا لما جاء في البيان الصحفي.

وتؤكد وزارة الخارجية على أنه خلال فترة رئاستها، وضعت الهند عدة أسس جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون: "الشركات الناشئة والابتكارات"، "الطب التقليدي"، "الشمول الرقمي"، "القوة الشبابية"، "التراث البوذي المشترك".

وتابع بيان الخارجية الهندية: "كانت رئاسة الهند لمنظمة شنغهاي للتعاون فترة تفاعل نشط وتعاون متبادل المنفعة بين الدول الأعضاء، حيث عقدت الهند ما مجموعه 134 اجتماعا وفعالية، بما في ذلك 14 اجتماعا على المستوى الوزاري. ولا تزال الهند ملتزمة بلعب دور إيجابي وبناء في المنظمة".

المصدر: نوفوستي