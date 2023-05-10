أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون: توسيع المنظمة عملية طبيعية ومنطقية

صرح الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ بأن رغبة عدد كبير من بلدان العالم في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون عملية طبيعية ومنطقية.

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وقال تشانغ مينغ في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة مجلس وزراء خارجية المنظمة في الهند: "اعتبر تطوير وتوسيع منظمة شنغهاي للتعاون ظاهرة ملهمة. يشير ذلك إلى أن القواعد والقيم الأساسية التي تتمسك بها المنظمة لأكثر من 20 عاما، أصبحت معروفة بشكل متزايد".

وأضاف: "توسيع منظمة شنغهاي للتعاون لا يعد هدفا نسعى إليه عمدا، بل إنه عملية طبيعية ومنطقية"، مشيرا إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون جاهزة لقبول أعضاء جدد يؤيدون قيمها ومبادئها.

كما ذكر أن المنظمة تضم حاليا 8 دول أعضاء وهي الهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، مشيرا إلى أن 4 دول أخرى لديها صفة دول مراقبة وهي أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا. كما يوجد للمنظمة 14 شريكا في الحوار.

وخلال جلسة مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الهند وقع تشانغ مينغ مع ممثلي الإمارات والكويت وميانمار وجزر المالديف مذكرة موافقة لمنحها صفة شريك في الحوار.

المصدر: تاس