الداخلية الروسية تدرج عددا من كبار قادة أوكرانيا العسكريين في لوائح المطلوبين (صورة)

أدرجت الداخلية الروسية أسماء عدد من كبار القادة العسكريين في أوكرانيا في لوائح المطلوبين، لقتلهم أكثر من 500 مدني روسي من سكان دونباس، بموجب القانون الجنائي في روسيا.

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ووضعت وزارة الداخلية على قائمة المطلوبين كلا من الكولونيل الجنرال إيغور كوليسنيك، واللفتنانت الجنرال ألكسندر لوكوتا والفريق أندريه غريشينكو، وجميعهم مطلوبون بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي.

إيغور كولسنيك، ترأس في 2013-2015، قيادة العمليات "الشمالية"، ومن 2016 إلى 2019 كان النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية .

ألكسندر لوكوتا، ترأس في عام 2015 قيادة العمليات "الشمالية"، وبعد عام تم تعيينه نائبا أول لقائد القوات البرية للقوات الأوكرانية، وفي عام 2017 تولى منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة

جريشينكو ترأس في سنوات مختلفة نائب قائد قوات قيادة العمليات "الشمالية"، وقائد قوات قيادة العمليات "الجنوبية" ونائب قائد القوات البرية للتدريب القتالي.

وفي نهاية مارس الماضي، وجهت لجنة التحقيق الروسية التهم للجنرالات الثلاثة غيابيا، بموجب القانون الجنائي الروسي "نتيجة لقيادتهم للأعمال العدائية في دونباس، قتل أكثر من 500 مدني، وأصيب حوالي 1000 شخص".

وأمس الثلاثاء أدرجت الداخلية الروسية على قائمة المطلوبين القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني وقائد القوات البرية في أوكرانيا ألكسندر سيرسكي، لتتم محاكمتهما.

المصدر: RT