شويغو يكرّم ضباطا لبطولاتهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

كرّم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو،عددا من الضباط المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وقلدهم ميداليات وأوسمة استحقاق لبطولاتهم وبسالتهم في الدفاع عن الوطن.

وقال وزير الدفاع خلال التكريم، "أود أن أهنئ أولئك الذين كرّموا كأبطال روسيا.. وطننا يقدر بطولاتكم العسكرية. آمل أن تستمروا في خدمة وطننا بأمانة، وخدمة بلدنا ومواصلة الالتزام بالتقاليد التي أرساها أسلافنا".

وتم تكريم كبير المفتشين والطيار الرائد ألكسندر كاراميشيف لعمله البطولي خلال عمليات الإجلاء السريع للجنود الجرحى من خطوط النار من الأراضي التي يسيطر عليها المتطرفون الأوكرانيون، حيث أنقذ أكثر من 50 جنديا روسيا.

كما تم تكريم الكابتن تيمور دودكين لبطولاته وشجاعة عناصر كتيبته خلال سير العملية، حيث دمرت فرقة الكابتن دودكين، العديد من الأسلحة والمعدات الأوكرانية بما في ذلك 15 دبابة وغيرها.

وتم تكريم قائد (طاقم دبابة)، الرقيب يفغيني روشيف، لشجاعته وبطولاته حيث تمكن طاقم الدبابة بقيادة الرقيب روشيف من تدمير مواقع عدة للقوات الأوكرانية والعديد من الأسلحة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية