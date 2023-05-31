غروسي يخطط لزيارة أوكرانيا وروسيا

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أنه يخطط لزيارة أوكرانيا وروسيا في سياق جهوده لضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية.

وقال غروسي للصحفيين في أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إنه يخطط لزيارة كييف ومحطة زابوروجيه وموسكو، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الاتصال بكلا الطرفين.

ولم يذكر غروسي أي مواعيد محتملة لزياراته.

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وأشار إلى أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيراقبون التزام الطرفين بالمبادئ التي طرحها لضمان سلامة المحطة النووية، مشيرا إلى أنه من المخطط لتعزيز حضور خبراء الوكالة الدولية في محطة زابوروجيه.

وكان غروسي قد قدم خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، مبادئ ضمان أمن محطة زابوروجيه الذرية.

ودعا طرفي النزاع في أوكرانيا للامتناع عن استهداف المحطة وعدم استخدامها لنشر معدات عسكرية وتخزين الذخيرة فيها، وحماية كافة المكونات الضرورية للعمل الآمن للمحطة.

المصدر: وكالات