الرئيس الروسي يلتقي نظيره الإرتيري في موسكو

سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، المتواجد في روسيا بزيارة رسمية، وسيتم مناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، أنه من المقرر خلال الاجتماع "مناقشة آفاق تطوير العلاقات الروسية الإريترية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي". وستكون المحادثات القادمة، هي الاجتماع الأول بين قادة البلدين.

وتقع دولة إريتريا في شرق إفريقيا على البحر الأحمر، وبدأت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا في 24 مايو 1993، وزار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في يناير 2023، إريتريا.

واستقبل أفورقي الوزير الروسي في مقر إقامته، وبحسب لافروف، فإن الموضوع الرئيسي لمحادثتهما مع رئيس إريتريا كان التغيير الجذري في الوضع الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة المجالات الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الإريترية "مع التركيز على تعزيز المشاريع الاقتصادية المشتركة الواعدة". وبعد نتائج رحلته إلى هذه الدول الإفريقية وغيرها، أبلغ لافروف بوتين في اجتماع عملياتي لمجلس الأمن.

وفي أبريل 2022، زار وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد موسكو. وفي مارس 2022، كانت إريتريا واحدة من الدول التي صوتت في الأمم المتحدة ضد قرار يدين روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

المصدر: تاس