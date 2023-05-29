وزير دفاع إفريقيا الوسطى يكشف عن مباحثات مع موسكو لإنشاء قاعدة عسكرية في بلاده

كشف وزير دفاع جمهورية إفريقيا الوسطى، رامو كلود بيرو، عن محادثات تجريها بلاده مع موسكو، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية، مؤكدا أن المحادثات مستمرة.

وقال بيرو اليوم الاثنين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أجرينا محادثات في هذا الشأن (إنشاء قاعدة عسكرية روسية في إفريقيا الوسطى)، والمحادثات مستمرة".

وذكر بيرو أنه "بسبب المشكلات الأمنية المستمرة، أعربت القوات الروسية عن اهتمامها بدعم جيش جمهورية إفريقيا الوسطى للمساعدة في حل المشكلات الأمنية وتنمية البلاد، دون الإعلان عن موعد محدد لإنشائها [القاعدة العسكرية الروسية]"، لافتا إلى أن "المشكلات الأمنية تعيق جهود تحقيق التنمية".

وفي وقت سابق، أعرب سفير جمهورية إفريقيا الوسطى لدى روسيا، ليون دودونو بوناغازا، عن رغبة مواطني بلاده بوجود قاعدة عسكرية روسية يمكن أن تستقبل ما بين 5 إلى 10 آلاف جندي.

وقال السفير إن جمهورية إفريقيا الوسطى طلبت ذلك عندما جاء رئيس برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى، سيمبليس سارنغي، إلى روسيا.

المصدر: سبوتنيك + وكالات