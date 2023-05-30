بلينكن: حان الوقت لتزويد تركيا بمقاتلات "إف-16" مطورة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إن الوقت قد حان لتزويد تركيا بمقاتلات "إف-16" مطورة، وبأسرع وقت ممكن.

وأضاف، أنه آن الأوان لتركيا لتتخلى عن اعتراضها على انضمام السويد إلى حلف الناتو، منوها بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقر بالحاجة لتزويد تركيا بمقاتلات "إف-16".

ووفقا لبلينكن فإن إدارة بايدن لم تربط بين مسالة انضمام السويد للحلف، وتزويد تركيا بمقاتلات "إف-16"، مشيرا إلى أن بعض المشرعين الأمريكيين فعلوا ذلك.

بالرغم من أن بايدن ألمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية أمس الاثنين، بارتباط القضيتين ببعضهما، أصر بلينكن على أن المسألتين منفصلتان، وأن استكمال كليهما سيعزز الأمن الأوروبي بشكل كبير.

وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لوليو شمال السويد: "كلا المسألتين حيوي في تقديرنا للأمن الأوروبي، وعليه نعتقد بضرورة الإسراع في انضمام السويد إلى حلف الناتو، وإنجاز صفقة مقاتلات "اف -16" مع تركيا"، دون توضيح إن كانتا تركيا وهنغاريا ستصادقان على انضمام السويد للحلف، وإن كان سيحصل فمتى؟.

وأعرب عن أمله في إتمام القضيتين قبل انعقاد قمة فيلنيوس المقررة في شهر يوليو المقبل.

وفي ذات السياق ذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب عن دعمه حصول تركيا على مقاتلات "إف -16"، مؤكدا أن موافقة تركيا على انضمام السويد لحلف الناتو ليست شرطا لإتمام الصفقة.

المصدر: أ ب