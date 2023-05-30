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تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان صفقة الحبوب وعضوية السويد في الناتو

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تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان صفقة الحبوب وعضوية السويد في الناتو
Globallookpress Depo Photos/Keystone Press Agency
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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن صفقة الحبوب وعملية انضمام السويد إلى حلف الناتو.

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وجاء في بيان للخارجية التركية، أنه "جرى اليوم (الثلاثاء) اتصال هاتفي بين وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".

وأضافت الخارجية أنه "خلال المباحثات جرت مناقشة التحضير لاجتماع الآلية الاستراتيجية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والهجوم على "البيت التركي" في نيويورك، وعملية انضمام السويد إلى الناتو واتفاق إسطبنول حول الحبوب".

المصدر: نوفوستي

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