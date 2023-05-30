زيلينسكي ينظر في عريضة تطالب بحظر استيراد الكتب الروسية

حصلت عريضة تطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالتوقيع على قانون يحظر استيراد وتوزيع المطبوعات الروسية، على أكثر من 25450 صوتا.

وذكر كاتب العريضة تاراس شاميدا: "في 19 يونيو 2022، اعتمد البرلمان الأوكراني القانون 2309-XI، بشأن التعديلات على بعض قوانين أوكرانيا فيما يتعلق بوضع قيود على استيراد وتوزيع المطبوعات الخاصة بروسيا وبيلاروس".

ومع ذلك، كما يدعي شاميدا، على الرغم من قرار البرلمان بالإجماع، وتوصية الحكومة ومتطلبات الدستور، فإن الوثيقة لم يوقعها زيلينسكي بعد.

وأضاف صاحب العريضة، أن المطبوعات المذكورة أعلاه لا تزال تباع بحرية في أوكرانيا، "مما يقوض أمن المعلومات للدولة والأسس الاقتصادية لنشر الكتب الأوكرانية".

ويحظر هذا القانون، استيراد وتوزيع المطبوعات من روسيا وبيلاروس، وينص على نشر الكتب في أوكرانيا باللغة الأصلية أو ترجمتها إلى اللغة الأوكرانية أو لغات الاتحاد الأوروبي أو الشعوب الأصلية في البلاد، ويمنع إمكانية استيراد منشورات ذات محتوى معاد لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي