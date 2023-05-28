وفاة الفنان المفاهيمي الروسي إيليا كاباكوف

أعلنت صفحة مؤسسة إيليا وإميليا كاباكوف على "فيسبوك"، وفاة أحد مؤسسي مفاهيم موسكو، الفنان المفاهيمي الروسي إيليا كاباكوف، يوم السبت، عن عمر ناهز 89 عاما.

وكتبت المؤسسة على حسابها: "ببالغ الحزن نعلن وفاة الفنان الكبير والفيلسوف والزوج الحبيب والأب العزيز والجد المحبوب، إيليا كاباكوف. غادر هذا العالم يوم السبت 27 مايو، رجل كان يحلم بالمدينة الفاضلة طوال حياته. محاطًا بأحبائه قبل بلوغه التسعين من عمره".

وأشارت المؤسسة إلى أن الجنازة ستقام في دائرة عائلية ضيقة، وسيتم تنظيم حفل تأبين بعد أسابيع قليلة يمكن لأي شخص حضوره.

واشتهر عالميا في أواخر الحقبة السوفيتية وما بعد السوفييتية، بفضل المنشآت التي اكتشف فيها الشعور بـ "الغربة والملل". وفي عام 2008، حصل هو وزوجته على جائزة إمبراطور اليابان للفن.

المفاهيمي والذي يُسمى أحيانًا بالمذهب التصوري، هو فن تشترك فيه المفاهيم أو الأفكار في الأعمال التي يكون لها الأولوية على الاهتمامات المادية والجمالية التقليدية. ويمكن لأي فرد ببساطة إنشاء العديد من أعمال الفن التصوري، والتي تُسمى أحيانًا بالأعمال المركبة عن طريق اتباع مجموعة من التعليمات المكتوبة

المصدر: RT + FAN