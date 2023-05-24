وفاة مغنية الروك الأسطورية تينا تيرنر

أعلنت صحيفة "الغارديان" أن نجمة الروك الرائدة، آنا ماي بولوك، المعروفة بتينا تيرنر، توفيت عن عمر ناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن تينا تيرنر عانت من اعتلال صحتها في السنوات الأخيرة، حيث تم تشخيص إصابتها بسرطان الأمعاء عام 2016، وإجراء عملية زرع الكلى عام 2017.

وفي بيان مساء الأربعاء، قال ممثل تينا تيرنر، أنها توفيت بسلام اليوم عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض في منزلها بمنطقة كوسناخت بالقرب من زيورخ، بسويسرا.

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المصدر: "الغارديان"