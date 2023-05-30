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الهند.. مصرع 10 أشخاص وإصابة 55 بانقلاب حافلة حجاج (صور)

أخبار العالم

الهند.. مصرع 10 أشخاص وإصابة 55 بانقلاب حافلة حجاج (صور)
AP
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قالت الشرطة الهندية إن حافلة تقل حجاجا من الهندوس، انزلقت من جسر على طريق سريع إلى مضيق جبال الهيمالايا اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 55 آخرين.

وذكرت الشرطة أن الحافلة كانت في طريقها إلى بلدة كاترا قادمة من مدينة أمريتسار في ولاية البنجاب الشمالية عندما سقطت في مضيق قرب مدينة جامو.

الهند.. مصرع 10 أشخاص وإصابة 55 بانقلاب حافلة حجاج (صور)
AP

وقال ضابط الشرطة تشاندان كوهلي للصحفيين إن الحافلة كانت مكتظة، مبينا أن القتلى من ولاية بيهار بشرق الهند.

وحسب المعلومات فإن الحجاج كانوا متوجهين إلى ضريح فايشنو ديفي في كاترا، وهو يحظى بتقدير كبير من قبل الهندوس ويزوره مئات الآلاف كل عام.

الهند.. مصرع 10 أشخاص وإصابة 55 بانقلاب حافلة حجاج (صور)
الصورة من "تويتر"

يذكر أن الهند لديها بعضا من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، حيث يقتل ويصاب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا. وتعزى معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم المركبات.

المصدر: "نيويورك بوست"

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