الصين ترحب بزيارة إيلون ماسك

قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين ترحب بزيارة رجال الأعمال من مختلف البلدان بمن فيهم رجل الأعمال الأمريكي ومالك "تويتر"، إيلون ماسك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الصين سعيدة دائما بزيارة رجال الأعمال من مختلف البلدان، بما في ذلك إيلون موسك، لأراضيها، بحيث يمكّن ذلك إطلاعهم على الصين بشكل أفضل وتعزيز التعاون متبادل المنفعة".

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إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام غربية أن ماسك وصل إلى بكين في وقت سابق اليوم الثلاثاء. في زيارة هي الأولى له إلى الصين منذ ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يجري محادثات مع عدد من المسؤولين الصينيين ويزور أيضا مصنع تسلا في شنغهاي.

المصدر: تاس