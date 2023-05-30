الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأذربيجان

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم الثلاثاء، إلى باكو، في زيارة دولة بدعوة من رئيس أذربيجان إلهام علييف، وسط حراسة مشددة خشية من هجوم إيراني.

وقال هرتسوغ في تصريح قبيل مغادرته: "أغادر الآن في زيارة رسمية مهمة لأذربيجان، بدعوة من الرئيس إلهام علييف"، واصفا أذربيجان بأنه دولة "ودودة، ومهمة، ودولة رئيسية ولدينا الكثير من مجالات التعاون".

President Herzog has landed in Azerbaijan, where he was welcomed with an honor guard



30 children from local Jewish community greeted the President and First Lady, as well as officials from the Azerbaijani government and Israel’s envoy in Baku



📷Chaim Tzach/GPO pic.twitter.com/DjPg7WegWN — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) May 30, 2023

وشدد على أنه "علينا أن نتذكر أنه إلى جانب العلاقات التجارية، وخارج العلاقات التاريخية، بما في ذلك الجالية اليهودية التاريخية، فإن أذربيجان هي جارة إيران. تعتبر إيران عاملا غير مستقر في المنطقة، وتسعى باستمرار إلى اتخاذ إجراءات ضد دولة إسرائيل وضد تحالف السلام والأمن المتنامي في المنطقة، وسأناقش هذا بالتأكيد".

كما ذكر أن مباحثات ستجرى بين الائتلاف وأحزاب المعارضة حول تسوية الإصلاح القضائي خلال فترة غيابه التي ستسمر يومين برعاية مكتبه.

وأفاد موقع i24 news بأنه كان في استقبال هرتسوغ في أذربيجان حرس الشرف، و30 طفلا من الجالية اليهودية، بالإضافة إلى مسؤولين من الحكومة الأذربيجانية وسفير إسرائيل في باكو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هرتسوغ بدأ بدأ زيارة لأذربيجان تحت حراسة مشددة، وسط خشية من هجوم إيراني متزامن.

المصدر: i24 news