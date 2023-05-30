 
مباشر

الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأذربيجان

أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأذربيجان
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vend

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم الثلاثاء، إلى باكو، في زيارة دولة بدعوة من رئيس أذربيجان إلهام علييف، وسط حراسة مشددة خشية من هجوم إيراني.

وقال هرتسوغ في تصريح قبيل مغادرته: "أغادر الآن في زيارة رسمية مهمة لأذربيجان، بدعوة من الرئيس إلهام علييف"، واصفا أذربيجان بأنه دولة "ودودة، ومهمة، ودولة رئيسية ولدينا الكثير من مجالات التعاون".

وشدد على أنه "علينا أن نتذكر أنه إلى جانب العلاقات التجارية، وخارج العلاقات التاريخية، بما في ذلك الجالية اليهودية التاريخية، فإن أذربيجان هي جارة إيران. تعتبر إيران عاملا غير مستقر في المنطقة، وتسعى باستمرار إلى اتخاذ إجراءات ضد دولة إسرائيل وضد تحالف السلام والأمن المتنامي في المنطقة، وسأناقش هذا بالتأكيد".

كما ذكر أن مباحثات ستجرى بين الائتلاف وأحزاب المعارضة حول تسوية الإصلاح القضائي خلال فترة غيابه التي ستسمر يومين برعاية مكتبه.

وأفاد موقع i24 news بأنه كان في استقبال هرتسوغ في أذربيجان حرس الشرف، و30 طفلا من الجالية اليهودية، بالإضافة إلى مسؤولين من الحكومة الأذربيجانية وسفير إسرائيل في باكو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هرتسوغ بدأ بدأ زيارة لأذربيجان تحت حراسة مشددة، وسط خشية من هجوم إيراني متزامن.

المصدر: i24 news 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا