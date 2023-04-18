وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى أذربيجان لتعزيز العلاقات الأمنية

توجه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الثلاثاء في زيارة دبلوماسية إلى أذربيجان.

وأفاد الإعلام العبري بأن كوهين سيلتقي بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ووزيري الخارجية جيهون بيراموف والاقتصاد ميخائيل جابروف، حيث سيناقش معهما تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وإدارة التحديات الإقليمية.

وسيرأس وزير الخارجية الإسرائيلي الوفد الاقتصادي المهم لتعزيز التجارة النامية بين إسرائيل وأذربيجان.

وقبل مغادرته، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي قائلا: "أغادر اليوم في زيارة سياسية مهمة لمواصلة بناء جبهة موحدة مع أصدقائنا في باكو لمواجهة التحديات التي نتشاركها وتعميق تعاوننا في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والابتكار".

المصدر: "I24"