كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ، نقلا عن مسؤول دفاعي، بأن كوريا الشمالية أكدت أنها ستطلق قمرا صناعيا للاستطلاع في يونيو، لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وشركائها.

وأعلن مسؤولون يابانيون، يوم الاثنين، أن بيونغ يانغ، أبلغتهم أن إطلاق القمر الصناعي قد يحدث في وقت مبكر من هذا الأسبوع، لكن طوكيو حذرت من أن كوريا الشمالية ربما تخطط في الواقع لاختبار صاروخ باليستي، في تحد للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

كما أعلن خفر السواحل الياباني، تلقي طوكيو، إخطارا من كوريا الشمالية، يفيد بعزمها إطلاق أول قمر استطلاع صناعي ما بين 31 مايو و11 يونيو المقبل.

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المصدر: وكالات