الحرس الثوري الإيراني: الصاروخ الفرط صوتي يكمل الاختبارات وسيزاح الستار عنه قريبا

أعلن قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة اليوم الاثنين، أنه ستتم إزاحة الستار قريبا عن الصاروخ الباليستي الفرط صوتي الإيراني.

وأوضح العميد حاجي زادة أن الصاروخ الفرط صوتي قد أكمل الاختبارات وسيزاح الستار عنه قريبا.

وأشار إلى أن "هذا الصاروخ الجديد يتخطى كافة منظومات الدروع الصاروخية، ويستهدف منظومات الدفاع الصاروخي للعدو، وأنه يمثل قفزة كبيرة في مجال صنع الصواريخ".

وحسب وكالة "فارس"، تتراوح سرعة الصاروخ الفرط صوتي هذا بين 12 و13 ماخ (سرعة الصوت) ويمكنه القيام بمناورة في خارج الغلاف الجوي وفي داخل جو الأرض أيضا.

المصدر: "فارس"